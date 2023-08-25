В День знаний 1 сентября в Тюмени полиция перейдет на усиленный режим работы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В День знаний в Тюмени полиция перейдет на усиленный режим работы. Перед предстоящим учебным годом в администрации города проходят межведомственные совещания по вопросам антитеррористической защищенности объектов образования и организации безопасности дорожного движения.

Подготовка школ Тюмени находится на особом контроле властей. Своевременно проходит учеба и инструктажи с ответственными специалистами.

– Отдельный блок вопросов комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города Тюмени был посвящен вопросам состояния улично-дорожной сети и пешеходных переходов возле образовательных учреждений, – пояснил мэр города Руслан Кухарук.

В начале лета были обследованы не только те участки, которые непосредственно прилегают к зданию или ограждению образовательной организации, но и те, что обозначены в ее паспорте дорожной безопасности. Специалисты зафиксировали более ста замечаний, в основном была не обеспечена видимость дорожных знаков и выявлен износ горизонтальной разметки.