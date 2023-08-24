Житель Тюменской области случайно застрелил человека во время охоты на глухаря

Суд назначил охотнику наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области вынесли приговор охотнику, который целился в глухаря, но попал в человека. 32-летний мужчина умер на месте. Обвиняемый был признан виновным по двум уголовным статьям – «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконная охота».

Судом установлено, что 21 октября 2022 года мужчина во время незаконной охоты на глухаря вблизи села Перевалово Тюменского района, находясь на территории охотхозяйства «Успенский», выстрелил, полагая, что за кустами находится птица, но убил человека.

– Следователями Тюменского межрайонного следственного отдела был проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления – охотничье ружье, допрошен ряд очевидцев и свидетелей. Назначен и проведен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистические, трассологические, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Суд назначил охотнику наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.