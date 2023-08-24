В тюменском Роспотребнадзоре заговорили о новом штамме COVID-19. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском Роспотребнадзоре заговорили о новом штамме коронавируса. В четверг, 24 августа, санитарные врачи предупредили горожан о риске завоза новых штаммов опасного вируса в Тюменскую область.

– Возможность завоза новых штаммов COVID-19 на территорию Тюменской области существует, – заявили в управлении Роспотребнадзора региона.

На сегодняшний день циркуляция новых штаммов коронавируса, например EG.5, кентавр и эрис, не зарегистрирована, пишет «Мегатюмень».

Как поясняют в надзорном органе, в отличие от симптомов дельта-штамма, новый вид коронавируса сильнее вызывает слабость и головные боли, граждане реже теряют обоняние и способность чувствовать вкус. Сообщается, что в целом симптоматика такая же, как при сезонном ОРВИ.

Медики считают, что подсчитать процент людей, переболевших именно новым видом штамма, не получится, так как тестирование проводится выборочно, а многие пациенты просто не обращаются в больницу, лечатся амбулаторно. По признакам новый штамм коронавируса выглядит как обезличенная респираторная инфекция.