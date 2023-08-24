В Тюмени 8 сентября состоится концерт лидера «Смысловых галлюцинаций» и группы «Джанго»

Фото: Тюменская область.

В Тюмень с концертом приедет лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и группа «Джанго». Они выступят на площади 400-летия Тюмени 8 сентября 2023 года. В областном центре развернется фестиваль «Русское лето. ZаРоссию».

Кроме музыкальной программы, для гостей подготовят спортивное шоу: от буксировки автомобиля до подъема гигантских гантелей. Свои возможности продемонстрируют победитель турниров по силовому экстриму Ильяс Хайруллин, рекордсмены России и мира Василий Мартынов и Алан Арангулов.

– На сцене выступят современные поэты, среди них Мария Ватутина, чьи стихи посвящены событиям в Донбассе и подвигам людей в годы Великой Отечественной войны, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Отметим, что целый день на площади 400-летия Тюмени будут работать кабины Народного фронта.