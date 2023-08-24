В Тюмени цены на популярную марку бензина за неделю выросли на 1,26%

Рост цен на топливо за неделю составил от 29 до 68 копеек за литр. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области снова выросли цены на бензин. Согласно открытым интернет-данным тюменских АЗС, автомобильное топливо марки АИ-95 подорожало на 1,26% – до 53,1 рубля за литр. Бензин АИ-92 вырос в цене на 0,59%. На сегодняшний день автомобильное топливо этой марки можно приобрести в Тюмени за 49 рублей.

Рост цен на топливо за неделю составил от 29 до 68 копеек за литр. За три месяца бензин АИ-95 подорожал на 3,43 рубля, АИ-92 – на 2,72 рубля.

– Из-за повышения стоимости бензина на оптовом рынке, в том числе на фоне увеличения мировых цен, вырос годовой темп прироста цен на автомобильный бензин на розничном рынке, – заявили в тюменском отделении Центробанка России.

Кроме бензина, в Тюменской области подорожали строительные материалы. В частности, металлочерепица и гипсокартон.

Во многом из-за ослабления рубля, повышения потребительской активности и сокращения запасов товаров, сформированных ранее, в июле замедлилось годовое удешевление телевизоров, стиральных машин, пылесосов, смартфонов, а холодильники стали дороже, чем годом ранее.