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НовостиОбщество24 августа 2023 12:12

В Тюмени цены на популярную марку бензина за неделю выросли на 1,26%

Рост цен на топливо за неделю составил от 29 до 68 копеек за литр
Серафима Краснова
Рост цен на топливо за неделю составил от 29 до 68 копеек за литр.

Рост цен на топливо за неделю составил от 29 до 68 копеек за литр.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области снова выросли цены на бензин. Согласно открытым интернет-данным тюменских АЗС, автомобильное топливо марки АИ-95 подорожало на 1,26% – до 53,1 рубля за литр. Бензин АИ-92 вырос в цене на 0,59%. На сегодняшний день автомобильное топливо этой марки можно приобрести в Тюмени за 49 рублей.

Рост цен на топливо за неделю составил от 29 до 68 копеек за литр. За три месяца бензин АИ-95 подорожал на 3,43 рубля, АИ-92 – на 2,72 рубля.

– Из-за повышения стоимости бензина на оптовом рынке, в том числе на фоне увеличения мировых цен, вырос годовой темп прироста цен на автомобильный бензин на розничном рынке, – заявили в тюменском отделении Центробанка России.

Кроме бензина, в Тюменской области подорожали строительные материалы. В частности, металлочерепица и гипсокартон.

Во многом из-за ослабления рубля, повышения потребительской активности и сокращения запасов товаров, сформированных ранее, в июле замедлилось годовое удешевление телевизоров, стиральных машин, пылесосов, смартфонов, а холодильники стали дороже, чем годом ранее.