Молодой парень убил отца бывшей возлюбленной в Тюмени на фоне личного конфликта

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Кровавые разборки устроили родственники у подъезда жилого дома в Тюмени. Следователями установлено, что 21-летний парень ножом убил отца своей бывшей девушки на фоне личного конфликта.

В понедельник, 21 августа, в районе 17 часов вечера злоумышленник вооружился ножом и намеренно приехал к дому, где жил мужчина. Придя к подъезду дома на улице Александра Пушкина в Тюмени, фигурант проследовал за потерпевшим к его квартире и ножом нанес мужчине не менее трех ударов в область шеи и тела. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

– В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан. По уголовному делу следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, – заявили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.