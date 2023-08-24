В Тюменской области пикап задним ходом сбил маму с коляской, где находился 4-летний малыш. Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме автомобиль задним ходом сбил женщину с коляской. ДТП произошло в районе образовательного учреждения на улице Карла Маркса 23 августа днем. По словам очевидцев, травмы получили мать и маленький ребенок. Трагедия произошла в районе техникума, на место приезжали сотрудники ГИБДД.

«На стоянке сбили девушку с ребенком. Передним правым колесом переехал обоих, женщину и мальчика. У девушки сильные травмы, крови много. На момент приезда скорой оба были живы. Сбили на стоянке технаря. Каким образом это произошло, я не знаю, увидели, только когда скорая приехала», – написали очевидцы в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях информацию подтвердили. Пользователи в социальных сетях утверждают, что женщину с ребенком забрали в больницу. Пострадавшая якобы была вся в крови. Однако информация не подтвердилась. ДТП действительно произошло, но участники аварии от госпитализации отказались. По данным ГИБДД Тюменской области, водитель УАЗ «Патриот» сбил пешеходов на улице Карла Маркса, когда сдавал назад.

– Вчера в районе трех часов дня УАЗ «Патриот» при движении задним ходом на стоянке в городе Ишиме, на улице Карла Маркса, 15, наехал на пешеходов 38-летнюю маму с 4-летним сыном. В ДТП никто не пострадал, – рассказали редакции «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Медицинская помощь пешеходам была оказана на месте происшествия, заявили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Участники ДТП отделались синяками и царапинами, без серьезных увечий.

– Бригада скорой помощи прибыла на место в 14:49. Двоих пациентов осмотрели на месте. Им оказали необходимую помощь и доставили в приемное отделение облбольницы № 4. В настоящее время пациенты отправлены на амбулаторное лечение, – рассказали редакции в департаменте здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что десять человек пострадали в аварии с общественным транспортом на улице Домостроителей в Тюмени. Сообщение о ДТП на окраине города поступило в районе шести часов вечера. У дома № 19 столкнулись автобус «Форд Транзит» и легковой автомобиль «Хендай Солярис».