С 1 сентября в Тюмени изменится схема движения автобуса №120. Фото: Татьяна Коркина

С 1 сентября 2023 года в Тюмени изменится схема маршрута общественного транспорта № 120 «СК «Здоровье» – «Большое Царево – 3». Осенью в маршрут включат остановочный пункт «Царево» в прямом и обратном направлениях.

– С 1 сентября 2023 года в схему движения маршрута регулярных перевозок № 120к «СК «Здоровье» – «Большое Царево – 3» включается остановочный пункт «Царево» в прямом и обратном направлениях, – сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Тюмени.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы.