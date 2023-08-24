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НовостиОбщество24 августа 2023 9:36

На земле мамонтов и шерстистых носорогов разогнали мобильный интернет

Сеть четвертого поколения расширена в районе улиц Чкалова и Кооперативной. Увеличены скорости мобильного интернета в периметре улиц Зеленая и Лермонтова
Серафима Краснова
Фото: Наталья Сурикова.

Фото: Наталья Сурикова.

На территории села Абатское в Тюменской области проведена модернизация телеком-оборудования цифровой экосистемы МТС. В результате выполненных работ средние скорости в мобильной сети увеличились на 25%.

Интернет также разогнали в районе местного краеведческого музея. Любители истории, которые приезжают в Абатское – палеонтологическую столицу Тюменской области, где было обнаружено самое большое количество видов останков доисторических животных в регионе, – уже оценили качество связи.

Важность модернизации телеком-оборудования в Абатском подчеркнула директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова. По ее словам, ежегодно село проезжают автопутешественники, которые едут по трассе Р- 402 из уральских регионов в Сибирь. После улучшения качества связи туристы, водители и пассажиры транзитных маршрутов смогут пользоваться навигаторами, мессенджерами и прочими сервисами на более высоких скоростях.