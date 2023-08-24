Работа такси в Тюмени изменится с 1 сентября 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

Работа такси в Тюмени изменится с 1 сентября 2023 года. Через неделю в стране вступает в силу Федеральный закон № 580-ФЗ. Он устанавливает три отдельных реестра: региональный реестр перевозчиков легковых такси, региональный реестр легковых такси (перечень транспортных средств, допущенных к пассажирским перевозкам такси), а также региональный реестр служб заказа такси (перечень агрегаторов).

– В авто будут размещены QR-коды с информацией из трех реестров для проверки сотрудниками ГИБДД, контрольными органами и пассажирами. В Тюменской области никаких дополнительных требований к транспорту в такси (цвет, класс и т. д.) не вводится, – сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В тюменском такси с 1 сентября не допустят работать нарушителей ПДД, которые накопили неоплаченные штрафы, а также имеют непогашенную судимость за средние и тяжкие преступления. Если раньше получить разрешение на работу можно было за плату в 2 тысячи рублей, то сейчас – бесплатно.

Все разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, выданные до 1 сентября, действуют до окончания срока их действия.