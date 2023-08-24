В Тюмени суд отправил в колонию Дмитрия Ширяева на 10 лет за смерть супруги и ее водителя

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени признал Дмитрия Ширяева виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Судом установлено, что 19 мая 2023 года на улице Камчатской столкнулись автомобили «КИА» под управлением Ширяева и «Лада-Гранта», где находилась его супруга с приятелем.

«Лада» опрокинулась, а затем въехала в стену здания. 36-летний водитель и пассажирка легковушки скончались на месте происшествия. Ширяев скрылся с места ДТП, его нашли по горячим следам на следующий день. Силовики арестовали подозреваемого и отправили в СИЗО.

На судебном заседании тюменец свою вину отрицал, говорил, что не причастен к гибели жены и ее друга. Накануне аварии супруги сильно поругались.

– Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Дмитрию Ширяеву наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на 2 года 10 месяцев лишил его права управления транспортными средствами, – сообщили в пресс-службе судов.

Ранее «КП» писала о том, что пострадавших в ДТП с автобусом тюменцев отпустили домой на амбулаторное лечение.