После жалоб жителей Восточного округа Тюмени выбросов не нашли – Роспотребнадзор. Фото: Виктория Гаврик

В Роспотребнадзоре Тюменской области представили данные о загрязнении воздуха на территории Тюмени и Тюменского района в минувший вторник, 22 августа 2023 года. Согласно официальной информации, специалисты не выявили превышения уровня концентрации загрязняющих веществ на территории тюменской деревни.

– В связи с произошедшим природным пожаром в районе деревни Патрушева Тюменского района в указанном населенном пункте и в Восточном административном округе города Тюмени отмечалось задымление и запах гари. Пробы отобраны в деревне Патрушева в районе детского сада по адресу улица Тихая, 8, – заявили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Исследованы пробы атмосферного воздуха по показателям: взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы, углерод (сажа), окись углерода, диоксид серы, диоксид азота, бенз(а)пирен, формальдегид. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «КП» писала о том, что Тюмень 22 и 23 августа окутал дым от пожаров. Туман и смог накрыли восточную часть города. Сначала его почувствовали горожане на окраинах, а потом и в центре Тюмени.