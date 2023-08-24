Пострадавших в ДТП с автобусом тюменцев отпустили домой на амбулаторное лечение

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Пострадавших в ДТП с коммерческим автобусом людей из больницы отпустили домой на амбулаторное лечение. Авария произошла в среду, 23 августа, на улице Домостроителей, в районе дома № 19.

– Вызов поступил 23 августа в 17:48, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 17:51. После осмотра и оказания помощи четверо отказались ехать в больницу, пятерых пациентов доставили в приемное отделение ОКБ № 2, пациенты направлены на амбулаторное лечение. Состояние удовлетворительное, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что десять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом в Тюмени. В районе шести часов вечера автобус «Форд-Транзит» столкнулся с легковым автомобилем «Хендай». Установлено, что 45-летний водитель иномарки при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной магистрали. Помощь медиков понадобилась восьми женщинам-пассажирам, а также водителю и пассажиру легковушки.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, движение транспорта силовики не ограничивали.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, почему на федеральных и региональных трассах, по которым тюменцы едут из отпуска, столько смертельных аварий.