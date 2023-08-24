В тюменской колонии не хватает надзирателей

Колонии в Тюменской области срочно нужны надзиратели. Фото: Татьяна Коркина

В исправительной колонии № 13 УФСИН России по Тюменской области образовался дефицит надзирателей. В колонии не хватает больше 20 специалистов, выполняющих разные по функционалу обязанности. Ситуация в ИК напряженная. Информация о наборе охранников размещена в соцсети «ВКонтакте».

В вакансиях указано, что в ИК № 13 нужны сотрудники в подразделения охраны. Взамен силовикам предлагают льготную пенсию, а стаж службы один год идет за 1,5. Для выхода на пенсию требуется отслужить не менее 15 календарных лет. Требования: возраст от 18 до 40 лет, отслужившие в Вооруженных силах РФ, образование не ниже 11 классов, без судимости.

Отметим, что ФКУ ИК № 13 – это федеральное казенное учреждение. Начальник – подполковник внутренней службы Иван Зарубин. Исправительная колония находится в Тобольске, на улице Большая Сибирская, 54а, строение один.