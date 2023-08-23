В новых микрорайонах Тюмени разогнали интернет Фото: Юлия Кучеренко

Благодаря установке новых базовых станций с поддержкой современной сети 4G «МегаФон» улучшил качество голосовой связи и мобильного интернета с максимальным значением до 95 – 112 Мбит/с на территории жилых комплексов в микрорайонеТюменский-2, в периметре жилых комплексов «Английский квартал», «Адмирал» и «Смородина»; квартала «Республика» и ЖК «Симпл»; ЖК «Шоколад» и «Боровский» в одноименном поселке, а также на территориях малоэтажной застройки – в Мальково, Чикче, садовых обществах «Липовый остров» и «Поле чудес».

Также инфраструктурные мероприятия помогли снять часть нагрузки с соседних базовых станций, в связи с чем покрытие заметно улучшилось и в любимых тюменцами местах для прогулок. Новые базовые станции компании работают сразу в двух диапазонах LTE, что позволяет одновременно обеспечить как широкую зону покрытия, так и высокую скорость передачи данных. Инженеры учли особенности планировки жилых микрорайонов, что позволило им вывести направление сигнала и обеспечить стабильным интернетом жильцов с верхних этажей зданий.

Уже сейчас абоненты телеком-объектов прокачали 52 ТБ данных. Этого объема хватит, чтобы более 200 раз посмотреть выпуски популярных программ и шоу. Больше 25% этого трафика приходится на жителей квартала «Республика» и ЖК «Симпл», вторыми стали районы «Английского квартала» и «Адмирала». На третьей позиции – трафик «Липового острова» и «Поля чудес».

Отметим, что специалисты работают над улучшением сети не только в новостройках. Однако именно новые жилые комплексы все больше набирают популярность у горожан. Потребности в интернет-контенте и голосовой связи у тюменских семей постоянно растут, как и число одновременно используемых в доме цифровых устройств. С начала 2023 года инженеры компании построили и усовершенствовали более 70 объектов связи в Тюмени и Тюменском районе.