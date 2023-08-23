В Тюмени завершили строительство школы в микрорайоне Ямальский-2 на бюджетный кредит. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области осмотрели первый объект, построенный с применением такого механизма инфраструктурного меню, как бюджетные кредиты (ИБК). Школа в микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 учеников возведена за два года. 1 сентября образовательное учреждение примет детей.

– Естественно, кредитные средства подлежат возврату. Но условия возврата данных средств в федеральный бюджет региональным бюджетом очень льготные: это срок (15 лет), и процент, под который средства взяты региональным бюджетом (всего лишь 3 процента), – заявил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Напомним, бюджетные кредиты – это один из механизмов ускоренного строительства инфраструктуры, которые правительство ввело для стимулирования жилищного строительства. Только в Тюменской области в рамках данного механизма в инфраструктуру будет вложено 8,6 миллиарда рублей.

С помощью ИБК в регионе построят две улицы и транспортные развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, а также на Червишевском тракте.