На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск с августа ограничат выезд на встречную полосу

Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал.

Сотрудники ГИБДД нашли способ, как обезопасить «трассу смерти» в Тюменской области. Власти запретят выезд на встречную полосу движения по всей дороге Тюмень – Ханты-Мансийск, особенно в пределах Тобольского района, где за минувшие две недели разбились три семьи. Об этом в социальных сетях рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев. По его словам, в районе города на трассе установят участки с двойной сплошной.

– Человеческий фактор нельзя исключить полностью, но свести к минимуму тяжесть последствий серьезной профилактической работой можно. Я сам лично считаю участок от северного кольца до поворота на аэропорт самым опасным, и полагаю, что там необходимо сделать двойную сплошную, чтобы полностью исключить обгоны, – заявил Максим Афанасьев.

Отмечается, что аварии на трассе чаще всего случаются из-за того, что машины выезжают на встречную полосу и превышают скорость. Инспекторы ГИБДД уже используют беспилотники и камеры для выявления нарушений.

Двойную сплошную сделают, чтобы исключить обгон. Это изменение будет введено в ближайшее время в тестовом режиме.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области на федеральной трассе в ДТП с фурой погибли трое детей и их родители. Выжившие мальчики находятся в реанимации, их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.