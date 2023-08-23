В Тюмени продают торговый центр «Ямской» за 800 миллионов рублей. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени у Дома Обороны продают торговый центр «Ямской». Владелец предлагает здание потенциальному покупателю за 800 миллионов рублей. Выручка ТЦ за 2022 год составила 52,2 миллиона рублей.

– Арендаторы заняли все этажи и цoкoль. Площадь ТЦ – 12 тысяч 186 квадратных метров. Есть парковка на 150 мест, а также четыре отдельных входа. Здание расположено на первой линии в развитом районе Дом Обороны, – говорится на сайте объявлений по продаже недвижимости.

В торговом центре расположены маленькие магазинчики и крупные федеральные сети. Чистая прибыль компаний составляет 10,6 миллиона рублей.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюмени продают крупный ТРЦ «Па-На-Ма», который находится на 2-й Луговой, 30. Такое приобретение обойдется покупателю в 900 млн рублей.