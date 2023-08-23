На тюменской объездной опрокинулась фура: магистраль сковало серьезными пробками

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Торопливость и спешка вызвали целый шквал аварий на федеральных и региональных трассах в Тюменской области за последний месяц.

Так, в среду, 23 августа 2023 года, на тюменской объездной неподалеку от водоема Войновский пруд опрокинулся большегрузный автомобиль «МАН».

– ДТП произошло в районе 16 часов по тюменскому времени. Предварительно установлено, что водитель большегруза ехал в сторону Тюмени. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с трактором. После этого грузовик перевернулся. Сообщений о пострадавших не поступало, – пояснили «КП» в УГИБДД по Тюменской области.

Грузовик до сих пор не удалось перевернуть и убрать с проезжей части. Одна из полос магистрали перекрыта, поэтому от Федюнинского тракта до развязки с объездной и Ялуторовского тракта затруднено движение транспорта. Автомобилисты уже нервничают и советуют другим владельцам машин не ехать по этому участку трассы.

На 17 часов на данном участке дороги все еще наблюдается пробка. Работает только одна полоса со стороны развязки на Ялуторовском тракте.

– Нет смысла сюда ехать, фура легла. Давайте мы сами все выйдем и перевернем ее, – пишет один из водителей, который попал в затор.

Обстоятельства ДТП с фурой выясняют правоохранительные органы.