Жительница Тюменской области едва не погибла после укуса осы

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

Жительница Тюменской области едва не погибла после нападения осы. 57-летняя женщина работала на дачном участке, когда почувствовала острую боль в пояснице. Ее укусила оса, после этого тюменка вытащила жало.

Через пару минут женщина почувствовала жжение и сильный зуд в ладонях, затем в стопах, потом начало гореть все тело, появилась сыпь, сознание стало мутным. Заподозрив неладное, пострадавшая попросила мужа срочно везти ее в больницу. По приезду женщина едва могла говорить, отек нарастал с каждой минутой.

– Пчелки меня и раньше кусали, но чтобы с такими последствиями – впервые. У меня сильно колотилось сердце, заложило уши, не хватало дыхания, состояние было такое, как будто я находилась в кустах крапивы. Мне повезло, что рядом был супруг, иначе бы мне никто не помог, – рассказала пациентка.

Врачи диагностировали у жительницы анафилактический шок, экстренно поместили пациентку в отделение реанимации, где ей ввели адреналин и гормоны. Сутки женщина провела в реанимационном отделении под наблюдением врачей. После чего ее перевели в терапевтическое отделение. Сейчас она поправляется и проходит реабилитацию.