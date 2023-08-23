Дорогу в центре Тюмени закрывают до сентября из-за канализации

Фото: администрация Тюмени.

В администрации города Тюмени сообщили о закрытии для транспорта до 31 августа 2023 года Жигулевской в районе пересечения с улицей Елизарова. Соответствующее распоряжение накануне подписал мэр города Руслан Кухарук.

– В связи с производственной необходимостью при выполнении работ по монтажу сетей водоотведения срок прекращения движения транспортных средств по автомобильной дороге по улице Жигулевской в районе пересечения с улицей Елизарова продлен до 31 августа 2023 года, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистам предлагают объехать закрытый участок дороги по Холодильной и Харьковской.

– Просим участников дорожного движения следовать указаниям дорожных знаков, заранее планировать маршрут движения, соблюдать правила дорожного движения РФ, – подытожили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.