В Тюмени отреставрируют заброшенную станцию «Тура», откуда 100 лет назад семья Романовых отправилась в ссылку

Фото: комитет культурного наследия Тюменской области.

В Тюменской области власти планируют сохранить станцию «Тура» на Пристанской, 3, где больше 100 лет назад в сибирскую ссылку прибыла царская семья Николая II. В комитете сообщили, что объект культурного наследия отреставрируют на частные средства.

– Комитетом выдано разрешение на разработку проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Место кратковременного пребывания Д.И. Менделеева в 1899 г.» (г. Тюмень, ул. Пристанская, 13), – заявили в комитете культурного наследия Тюменской области.

В народе объект называют «Припортовая перевалочная железнодорожная станция «Пристань Тура». Такое название она получила еще в 1885 году. Станция представляет ценность как единственное в Тюмени деревянное станционное здание с уникальным декором. Сама пристань до наших дней не сохранилась. Сюда прибывали товары и пассажиры, среди которых были знаменитые личности. В 1899 году здесь побывал Дмитрий Менделеев. С нулевых годов здание станции совсем заброшено.