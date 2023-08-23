К 2024 году в Тюмени достроят крематорий на Червишевском тракте

Фото: АиФ/ Альмира Диярова.

К 2024 году в Тюмени достроят крематорий. Объект появится у Червишевского тракта силами компании ООО «Городская служба «Луч»». Представитель компании Екатерина Мадьярова рассказала подробности того, как будет организована работа крематория и как будет проходить кремация.

Церемония прощания с усопшим проводится в специальном зале, здесь обустроено музыкальное сопровождение. Сжигание останков будет происходить в мощной печи чешского производителя. Представитель компании поясняет, что смешение прахов разных людей или подмена невозможны. Каждому усопшему присваивается индивидуальный номер, далее оператор отмечает, что в печь погружено тело именно с этим номером.

Кремация человека происходит в гробу, обуви и одежде. В среднем процедура занимает 40 – 60 минут. В одной печи можно кремировать 14 тел в сутки. Кроме того, ведутся разговоры об увеличении общественного транспорта к кремационному комплексу.