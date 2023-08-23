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НовостиОбщество23 августа 2023 9:31

Росгвардия Тюменской области набирает силовиков для службы в ЛНР и ДНР

За подписание контракта на один год им обещают выплатить 195 тысяч рублей
Серафима Краснова
За подписание контракта на один год обещают выплатить 195 тысяч рублей.

За подписание контракта на один год обещают выплатить 195 тысяч рублей.

Росгвардия Тюменской области набирает сотрудников для службы на территориях ДНР и ЛНР. Вакансии появились в социальных сетях. За подписание контракта на один год им обещают выплатить 195 тысяч рублей. Сумма единоразовая. Росгвардейцы участвовать в боевых действиях не станут, но статус ветерана получат.

Силовики будут обеспечивать общественный порядок в Тюменской области и на новых территориях. Критерии кандидата: моложе 50 лет, гражданство РФ, образование не ниже среднего. Зарплата потенциальным сотрудникам будет в размере от 200 тысяч рублей.

Кроме того, власти помогут росгвардейцам приобрести жилье по «военной ипотеке», гарантируют первоочередной порядок зачисления детей военнослужащих в детские сады и школы, а также окажут ежегодную материальную помощь.