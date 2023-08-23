Росгвардия Тюменской области набирает силовиков для службы в ЛНР и ДНР

За подписание контракта на один год обещают выплатить 195 тысяч рублей.

Росгвардия Тюменской области набирает сотрудников для службы на территориях ДНР и ЛНР. Вакансии появились в социальных сетях. За подписание контракта на один год им обещают выплатить 195 тысяч рублей. Сумма единоразовая. Росгвардейцы участвовать в боевых действиях не станут, но статус ветерана получат.

Силовики будут обеспечивать общественный порядок в Тюменской области и на новых территориях. Критерии кандидата: моложе 50 лет, гражданство РФ, образование не ниже среднего. Зарплата потенциальным сотрудникам будет в размере от 200 тысяч рублей.

Кроме того, власти помогут росгвардейцам приобрести жилье по «военной ипотеке», гарантируют первоочередной порядок зачисления детей военнослужащих в детские сады и школы, а также окажут ежегодную материальную помощь.