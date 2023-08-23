В Тюменскую область до 25 августа нагрянут ночные заморозки

Заморозки в Тюменской области продлятся до 25 августа 2023 года. Фото: Виктория Гаврик

В пресс-службе правительства Тюменской области 23 августа 2023 года анонсировали установление потенциально опасных погодных условий на территории региона. Речь идет о заморозках в травостое, при которых столбики термометров могут опуститься до отметки -3 градуса. По предварительным данным, такое явление вероятно в ночь с 24 по 25 августа 2023 года.

– На юге Тюменской области в ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются заморозки в приземном слое, температура воздуха от 0 до минус 3 градусов, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

В правительстве подчеркивают, что при установлении заморозков возможны локальные ЧП, в том числе аварии на коммунальных и энергетических системах, а также связанные с порывами линий электропередачи и доступностью транспорта.

При столкновении тюменцев с чрезвычайными ситуациями рекомендуется обращаться либо в Еединую дежурно-диспетчерскую службу, либо в МЧС.