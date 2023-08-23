В список людей, причастных к актам терроризма и экстремизма, попали 43 тюменца. Фото: Виктория Гаврик

Жители Тюмени и области внесены в список лиц, причастных к актам терроризма. Такую информацию опубликовали на официальном сайте Росфинмониторинга.

– Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Абдулина Эльвира, проживающая в деревне Тураево; Албагачиев Адам, проживающий в селе Архангельском Исетского района, – указано на сайте.

Кроме того, в перечень попали Игнатов Владимир и Коростиль Василий из Тюменской области. По какой причине жители были внесены в перечень террористов, неизвестно. Таким образом, в списке оказались 43 человека из Тюменской области, о которых есть сведения, что они причастны к актам терроризма или экстремизма.