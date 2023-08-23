Тюменская семья сообщила о шокирующей находке в хлебе

Фото: соцсети.

Тюменская семья во время дегустации купленного хлеба испытала шок. Об этом в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «Вконтакте» сообщил пользователь под именем Ван Вин.

- Вчера при покупке хлеба выиграли приз!! Мясо в подарок! Хлеб был из новокировский , у кого-то мухи в руках пытались размножаться. Поел с утра, - рассказал автор поста.

По данным Управления Роспотребнадзора Тюменской области, за шесть месяцев 2023 года санитарные врачи проверили 400 объектов, осуществляющих производство и реализацию хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на территории региона.

- Проведены исследования 806 проб хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям, а также на наличие ГМО, - заявили в ведомстве.

Из всех исследованных 587 проб хлеба и хлебобулочных изделий три пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и пять проб не соответствовали по физико-химическим показателям. За шесть месяцев 2023 года снято с реализации 19 партий хлебобулочных и кондитерских изделий объемом 40 кг. Основными причинами «забраковки» хлебобулочной продукции являлись несоблюдение требований к маркировке (отсутствие информации об изготовителе, дате производства, сроке годности, условиях хранения).