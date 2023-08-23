В зону СВО от Тюменской области передали саперные лопаты, резину для автомобилей и строительные материалы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В зону СВО от Тюменской области передали саперные лопаты, резину для автомобилей, строительные материалы. Технику и инструменты получили бойцы именного подразделения «Ермак». В гуманитарном грузе, собранным благодаря помощи жителей Тюменской области, всё необходимое, чтобы обустроить быт на передовой, уверены в правительстве региона.

– Мы получили всё для строительства, газовые баллоны, средства гигиены. Благодарим жителей, губернатора Тюменской области Александра Моора за то, что нас не забывают. От батальона «Ермак» большое спасибо, – заявил командир взвода с позывным «Пан».

В Тюменской области продолжается акция «100 миллионов для Победы», уже собрано почти 55 миллионов рублей. Власти предлагают присоединиться к сбору средств для бойцов.