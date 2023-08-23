В Тобольском районе с 22 августа 2023 года объявили карантин по бешенству. Фото: Виктория Гаврик

В Тобольском районе ввели карантин по бешенству животных. Ограничения вводятся на территории села Ворогушино. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

Карантин в Тюменской области начал действовать с 22 августа 2023 года. По данным регионального правительства, в неблагополучном по данному заболеванию пункте с этого дня запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также не разрешается вывоз восприимчивых животных и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки. Факторами передачи возбудителя бешенства являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных.