В Тобольске завершились поиски пропавшего мальчика

В отношении ребенка противоправных действий совершено не было. Фото: Комсомольская правда

Сегодня в социальных сетях появились тревожные новости о пропаже девятилетнего тоболяка Артёма Романюка. Обеспокоенные родственники искали ребенка совместно с полицией и поисковыми отрядами. К счастью, поиски закончились благополучно. Как сообщили корреспонденту «КП-Тюмень» близкие мальчика, Артём нашелся несколько часов назад.

- У него появился какой-то друг и они с моим братом куда-то пошли. Загулялись. Мой брат вернулся домой. Он тоже, естественно, побывал в полиции, а вот Артём с незнакомым для нас мальчиком ушел. Непонятно куда. Мне только известно, что тот парень из детдома, - говорят родственники несовершеннолетнего.

Также они добавили, что Артем никогда не пропадал и подобное они пережили впервые. С ребенком правоохранительные органы и родители провели воспитательную беседу. И признались, что такие приключения точно запомнят на всю жизнь.