В Тюмени развернули стометровый триколор Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

На площади 400-летия Тюмени развернули стометровый триколор. Сделали это лучшие молодые спортсмены города и 45 старшеклассникам из ДНР. С праздником жителей и гостей Тюмени поздравил глава Руслан Кухарук.

– Это праздник, который символизирует наше единство. Праздник, когда мы гордимся великими подвигами наших предков и сегодняшних защитников Отечества, участников СВО. Стяг нашей страны всегда был символом наших ратных побед, достижений в спорте и искусстве. Так было всегда, так будет и сейчас. С праздником, дорогие тюменцы, – сказал Руслан Кухарук.

Право поднять флаг поручили старшему лейтенанту Алексею Долгушину, командиру инженерно-саперного взвода 85-й мотострелковой бригады, награжденному медалями Суворова и «Воинская доблесть», и ефрейтору Рустаму Касимову, саперу-разведчику батальона «Тобол», отмеченному медалями «За боевое отличие» и «Воинская доблесть».

Участники мероприятия получили ленточки с триколором и флажки. А затем для тюменцев выступили творческие коллективы города.