Курсанты «Аванпоста» подготовили видеоролик ко Дню Государственного флага

В ролике ко Дню Государственного флага снялись курсанты Фото: «Аванпост»

Курсанты «Аванпоста» снялись в ролике ко Дню Государственного флага. Посмотреть ролик можно на сайте патриотического центра или на странице в соцсети «ВКонтакте».

В ролике участвовали курсанты и педагоги третьей профильной смены «Время героев», которая проходит в областном центре допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». По словам старшего методиста центра «Аванпост» Татьяны Райбер, в ролике покажут ключевые моменты дня курсантов и праздничных мероприятий.

– Возраст детей на смене – от 14 лет. Они участники различных военно-патриотических объединений Тюменской области. Ребята знают о значении цветов флага, гордятся им и считают, что он является объединяющим символом нашей страны, – поделилась Татьяна Райбер.

Она также рассказала, что участниками смены стали 150 ребят из 10 муниципалитетов и нескольких городов Тюменской области. Во время смены они занимаются огневой, тактической, инженерной подготовкой, учатся организовать связь и управлять беспилотниками.