В Тюмени 23 августа 2023 года резко ухудшится погода и пойдет дождь. Фото: Виктория Гаврик

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют в ближайшие дни неустойчивый характер погоды из-за чередования полей высокого и низкого атмосферного давления.

В частности, 23 августа 2023 года по Тюменской области ожидаются дожди разной интенсивности, грозы, ночью в отдельных районах – туман. Днем в отдельных районах порывы ветра могут достигать 15 – 20 м/с. В связи с ухудшением погоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, предупреждают метеорологи и просят тюменцев быть осторожнее.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, в Тюмени и области 23 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, температура +4...+9 градусов. Днем кратковременные дожди, местами сильные. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на северный. Температура +15...+20 градусов, местами до +25.