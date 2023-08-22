Мультицентр в Ишиме проводит праздничную акцию «Ишим в цветах флага»

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим.

Мультицентр «Моя территория» в Ишиме проводит праздничную акцию «Ишим в цветах флага». Это фотопроект, отражающий архитектурные места города, в которых встречаются цвета флага.

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим.

– Все знают цвета российского флага, но не всем известно, что им неофициально присваивают значения. Сегодня на примере социальных проектов Тюменской области мы расскажем, что значат эти цвета для нас, – пояснила одна из организаторов акции Владислава Гребнева.

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим.

Мультицентр опубликовал пост в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». В карточках отражены различные места города. Самые распространенные из них – Никольский рынок, вокзал и Дворец культуры.