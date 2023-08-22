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НовостиОбщество22 августа 2023 12:26

Тюменские дизайнеры показали, как выглядел бы флаг России в исполнении известных художников

Среди мастеров оказались: Бэнкси, Густав Климт, Клод Моне, Пабло Пикассо, Поль Гоген и Рене Магритт
Серафима Краснова
Фото: Мой портал.

Фото: Мой портал.

В Тюменской области дизайнеры с помощью нейросети смонтировали российский флаг, как бы его нарисовали знаменитые мировые художники. Картинки опубликовала команда молодежного издания «Мой портал».

Среди мастеров оказались: Бэнкси, Густав Климт, Клод Моне, Пабло Пикассо, Поль Гоген и Рене Магритт. Проект был приурочен к празднованию Дня государственного флага РФ в Тюмени и осуществлен местными дизайнерами.

Фото: Мой портал.

Фото: Мой портал.

Ранее «КП» публиковала афишу празднования Дня Государственного флага РФ в Тюмени 22 августа 2023 года.