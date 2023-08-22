Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Губернатор Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени. Регион стал на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного проекта.

Напомним, программа создана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Церемония подписания прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко на Х Международном форуме технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске. Компанией-концессионером станут «Врата Сибири».

– Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области. Впереди много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб, – пояснил глава региона Александр Моор.

Губернатор отметил, что на этапе создания важно совместно с вузами проектировать внутреннее содержание и пространства кампуса: на каких ключевых моментах образовательной и научной деятельности планируется сконцентрироваться. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура.

Отметим, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.