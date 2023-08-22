В видеоролике ко Дню Российского флага снимутся 150 курсантов смены «Время Героев»

Фото: Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»|Тюмень.

Итогом Дня Государственного флага РФ стал видеоролик от курсантов и преподавателей третьей профильной смены военно-спортивного лагеря «Время Героев». Его опубликуют в соцсетях центра сегодня вечером, 22 августа.

По данным организации, участниками смены стали 150 юных патриотов (41 девушка и 109 парней) из Абатского, Аромашевского, Вагайского, Заводоуковского, Ишимского, Ялуторовского, Нижнетавдинского, Викуловского, Бердюжского, Ярковского районов, городов Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышмановского городского округа. Ребята осваивают азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА.

Во вторник для участников смены состоится квиз «Символы России», где ребята покажут свои знания о государственной символике.