Жители Тюмени организовали фотовыставку ко Дню Государственного флага России 22 августа

Все желающие смогут принести письма в любой день с 9 до 18 часов в пункт сбора гуманитарной помощи. Фото: Виктория Гаврик

Во вторник, 22 августа 2023 года, в День Государственного флага России проходят массовые гулянья в Тюмени. Так, во Дворце творчества и спорта «Пионер» организовали фотовыставку под названием «День Государственного флага».

– За нашим флагом многовековая история нашего государства. Церемония его поднятия в каждом из нас пробуждает чувство гордости за свое Отечество. В честь праздника мы объявили сбор писем на передовую «Флаг Героям». Письма-поздравления будут направлены бойцам, принимающим участие в СВО, – сообщили в пресс-службе Дворца творчества и спорта «Пионер».

Все желающие смогут принести письма в любой день с 9 до 18 часов в пункт сбора гуманитарной помощи отряда #МЫВМЕСТЕ. Акция продлится до 28 августа.