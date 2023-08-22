Фото: Тюменский областной поисковый центр.

Поисковики из Тюмени приняли участие в торжественном поднятии флага России в Смоленске. Мероприятие состоялось в ходе XXV Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти» во вторник, 22 августа 2023 года.

– Вчера мы подняли останки двух бойцов. Личность одного из них неизвестна, а данные второго удалось установить, –сообщили в пресс-службе Областного Поискового Центра имени Артура Ольховского.

На открытии выступили глава района, а также руководитель Смоленского поискового движения. Кроме того, здесь провели литургию по почившим бойцам.