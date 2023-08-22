В Тюмени произошел очередной скандал с матерью-блогером из-за детей

Фото: Аэлита Садретдинова / ВКонтакте.

Очередная мать-блогер попала на суд общественности со своими видеозаписями. Подписчики Аэлиты Садретдиновой решили, что женщина виновна в жестоком обращении с детьми. Блогер сняла ролик с плачущей дочерью. На фон она поставила забавный монолог комика Ильи Соболева.

Пользователи не оценили юмор. Видеозапись набрала тысячи просмотров и комментариев. Волна критики обрушилась на страницу тюменки. Некоторые подписчики даже перешли на угрозы в отношении женщины. Позже Аэлита удалила ролик со своей страницы, но в интернете он сохранился. Многие пользователи пожаловались на видео, поэтому соцсети его сначала заблокировали.

В скандальном ролике 9-летняя дочь блогерши примеряет школьную форму и истерически плачет, глядя на свое отражение в зеркале.

Напомним, еще одна стримерша прославилась ранее в Тюмени. Блогершу Жади закрыли в СИЗО за угрозы в адрес несовершеннолетнего сына в прямом эфире. Блогер угрожала ребенку, кричала, что убьет его и даже нападала с кулаками. Тюменка пробудет в СИЗО до 10 сентября. Ее детей, двенадцати и четырех лет, изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр, где они будут находиться до выяснения всех обстоятельства произошедшего.