В городской думе зарегистрировали кандидатов на пост мэра Тюмени

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал.

В городской думе Тюмени сегодня, 22 августа, зарегистрировали двух кандидатов на пост мэра города: нынешний градоначальник Руслан Кухарук и заместитель начальника Главного управления строительства Валерий Киселев. Об этом говорится на официальном сайте представительного органа.

– По итогам конкурса по отбору кандидатур члены комиссии зарегистрировали двух кандидатов – действующего главу города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева, – указано в сообщении.

Полномочия Руслана Кухарука заканчиваются 9 октября 2023 года. Нового мэра выберут депутаты Тюменской городской думы на первом заседании VIII созыва.