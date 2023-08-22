Тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и избавился от бренда печенья «Плазма»

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Тюменская компания «БКК и Ко» провела ребрендинг своего печенья «Плазма». Сейчас оно носит название «Тюменочка». По данным Торгово-промышленной палаты Тюменской области, такое решение властей связано с ростом туристического потока.

В ведомстве отметили, что продукция представлена во всех федеральных сетях, а также в розничных придомовых магазинах.

– Ребрендинг состоялся еще весной. Он связан с возросшим потоком туристов. Ведь интерес гостей города к печенью с названием «Тюменочка» гораздо выше, – рассказали в Торгово-промышленной палате Тюменской области.

Кроме того, перемены приурочены и к 30-летнему юбилею компании.

К счастью для всех поклонников «Плазмы», состав печенья не поменялся – туда по-прежнему входит мед, витаминный комплекс и цельное молоко.