Тюменские нефтепроводчики выделили 1 млн рублей на ремонт верхотурской школы

Фото: «Транснефть – Сибирь».

«Транснефть – Сибирь» выделила 1 млн рублей основной общеобразовательной школе №2 города Верхотурья (Свердловская область). На эти средства были отремонтированы помещения здания: фойе и спортивные раздевалки.

По словам директора образовательного учреждения Евгении Субботиной, в этом году у школы юбилей – ей исполняется 60 лет. Она поблагодарила предприятие и отметила, что ремонт решил сразу две задачи – эстетическую и практическую.

Кстати, компания финансово помогает образовательным учреждениям на регулярной основе. Средства выделяются на ремонты зданий, оснащение учебных кабинетов демонстрационным и интерактивным оборудованием, специализированной мебелью. В 2023 году на поддержку материально-технической базы образовательных учреждений предприятие направило более 4 млн рублей.