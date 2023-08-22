В Тюменской области пьяный водитель чуть не убил четверых пассажиров

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Четыре человека пострадали в ДТП в Ярковском районе. Авария произошла во втором часу ночи у дома № 26 на улице Центральной в селе Новоалександровка. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим наездом на опору моста.

– Не имеющий права управления 30-летний водитель автомобиля находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

В аварии пострадали четыре пассажира: три молодые девушки в возрасте от 20 до 27 лет, а также 24-летний мужчина. Обстоятельства ДТП выясняются.

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