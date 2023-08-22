Мобилизационный отдел до 5 сентября собирает личные данные тюменских студентов-медиков

Тюменский вуз затребовал у студентов данные для отдела по мобилизационной подготовке. Фото: Виктория Гаврик

В медицинском университете Тюмени просят студентов предоставить информацию о себе до 5 сентября для отдела по мобилизационной подготовке и мобилизации

Молодые люди к этому сроку должны сообщить прописку, отсканировать паспорт, указать свой адрес проживания и контактные данные для уточнения информации. Это распоряжение распространяется не только на военнообязанных юношей, но и на девушек. Сообщения такого содержания появились в социальных сетях вуза.

Молодым людям в университете пригрозили штрафами, которые действуют за непредоставление нужных сведений в военкомат. Суммы административного наказания разные – от тысячи до пяти тысяч рублей.

В вузе сообщили, что процедура стандартная и проводится ежегодно со дня основания образовательного учреждения.