Возле моста у поселка Тугунаево выловили 72-летнего утопленника

Место происшествия. Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Нижнетавдинского района. В понедельник, 21 августа 2023 года, у моста вблизи поселка Тугунаево обнаружено тело 72-летнего мужчины с признаками утопления. Труп нашел внук покойника.

– Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Каких-либо внешних признаков криминальной смерти на теле мужчины не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Ранее «КП» писала о том, что в Тюменской области с начала купального сезона утонули 14 человек, в том числе четыре ребенка. Жара в регионе соблазняет горожан отдыхать на берегу водоемов.