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НовостиЗдоровье21 августа 2023 13:33

В Тюмени врачи реанимировали женщину, которая пять дней находилась в запое

Скорую помощь вызвал обеспокоенный муж пациентки
Серафима Краснова
В Тюмени врачи реанимировали женщину, которая пять дней находилась в запое.

В Тюмени врачи реанимировали женщину, которая пять дней находилась в запое.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени врачи реанимировали женщину, которая пять дней находилась в запое. Перед этим тюменка вскрикнула во сне и ненадолго застыла в неестественной позе, а после начала часто и шумно дышать, не приходя в сознание. Когда ее сердце и дыхание остановились, муж в испуге позвонил диспетчеру скорой медицинской помощи.

– Быстро прибывшая на вызов врачебная бригада скорой констатировала у пациентки клиническую смерть и экстренно приступила к реанимационным мероприятиям: начали проводить непрямой массаж сердца, выполнили интубацию трахеи и ввели адреналин, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Десять минут врач и фельдшер боролись за жизнь женщины, прилагая максимальные усилия. И им удалось завести сердце, после успешной реанимации ее доставили в областную клиническую больницу № 2.

Ранее «КП» рассказывала о том, как медики в Тюмени спасли младенца с экстремально низким весом.