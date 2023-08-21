1 сентября в Тюмени ограничат скорость движения электросамокатов до 15 км/ч

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В День знаний в Тюмени ограничат скорость движения электросамокатов. Власти считают, что 1 сентября на улицах города будет слишком много людей: родители вместе с детьми направляются на линейки. Мэрия Тюмени приняла решение о том, что в этот день с 6 утра до 9 вечера на территории всего города будет установлено «медленная зона», а скорость СИМ снижена до 15 километров в час.

- С 2022 года администрацией города Тюмени установлен порядок, которым определены правила пользования электросамокатами на территориях общего пользования. Они регламентируют обязательные требования к расположению мест расстановки СИМ, а также предусматривают «медленные зоны» и «зоны запрета эксплуатации» для электрического двухколесного транспорта, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Тюмени утверждено 60 зон, где скорость движения электросамокатов не должна превышать 15 км/ч или движение на СИМ вообще запрещено. На этой неделе к уже существующим добавили еще четыре «медленные зоны».