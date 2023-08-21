В Тюмени на 10 суток арестовали самокатчика за пьяную езду

Ночью 25 июля мужчина катался по улицам города. Фото: Татьяна Коркина

Тюменец пьяным катался на самокате по улицам города. За управление электросамокатом без прав и в алкогольном опьянении суд на 10 суток арестовал Сергея З. Ночью 25 июля мужчина катался по улицам города.

– По подозрению в нарушении правил дорожного движения его остановили инспекторы ДПС ГИБДД и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, – рассказали в пресс-службе судов.

Экспресс-анализ показал 0,88 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя составили административный протокол, который передали в суд.

Напомним, что с марта в России вступили в силу изменения в ПДД для скоростных электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Для управления ими (наравне с мопедами и мотоциклами) необходимы права категории «М», «А», и ГИБДД вправе направлять нарушителей на медосвидетельствование.