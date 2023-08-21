На фестивале «Тюменская осень» будут разыграны машины LADA и квартиры

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На фестивале «Тюменская осень» 10 сентября разыграют автомобили LADA и квартиры. Кроме того, в городе состоится гастрономический фестиваль «Вкусы тюменской осени». Об этом рассказали в правительстве Тюменской области.

Во время фестиваля посетители смогут купить выпечку, яйца, сыр, мёд и другую продукцию.

Отметим, что еще для местных жителей выступят ансамбль танца «Атриум», студия татаро-башкирского танца «Аккош», фольклорный ансамбль «Росстань» и многие другие творческие коллективы.